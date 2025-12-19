お笑いトリオ「森三中」の大島美幸（45）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。視聴者に必死のアピールを行う場面があった。この日はお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」との音楽ユニット「MyM（マイムー）」として番組に出演。エンディングの前に告知があるかと振られ、「MyM、クリスマスイベント、12月26日金曜日に大阪のGORILLA HALL OSAKAであります」とアーティストふうに気だるそうに宣