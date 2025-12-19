大阪府庁で開かれた「AIエージェント」の実証・導入を推進するコンソーシアムの設立式。奥は吉村洋文知事＝19日午後大阪府は19日、人間に代わり複雑な業務を自律的に担う人工知能（AI）サービス「AIエージェント」の実証・導入を推進するコンソーシアム（共同事業体）を設立した。2027年度以降の実装を目指し、展開分野を検討。行政手続きの府民対応や、教職員が抱える膨大な事務作業を代行し、負担軽減を狙う。行政手続き窓口