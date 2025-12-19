国土交通省は19日、新たな道の駅として、福島県石川町の「石川」と、静岡県藤枝市の「ゆとりえせとや」の2カ所を登録した。いずれも2026年度にオープン予定。一方、北海道遠軽町の道の駅「まるせっぷ」については、登録を取り消した。客足の減少や施設老朽化により運営が困難として、設置者である町が取り消しを申請していた。登録抹消は全国7カ所目。全国の施設数は1231となる。道の駅は24時間無料で利用できる駐車場やトイ