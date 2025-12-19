◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日東京・国立代々木競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権が開幕し、男子SPで山本草太（MIXI）は82・21点で6位発進となった。冒頭の4回転トーループでミス。続く4回転サルコーに何とか2回転トーループをつけるなどリカバーしたが、本人にとっては悔しい結果に終わった。試合では久しぶりに生じた4回転トーループの乱れ。演技を終え