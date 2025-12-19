■全日本フィギュアスケート選手権1日目（19日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねる「全日本フィギュアスケート選手権」が代々木第一体育館で開幕。男子シングルのショートプログラム（SP）では、連覇を狙う鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）が104.27点をマークして、首位スタートを切った。スケートカ