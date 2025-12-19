※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじサッカーと書道、どちらも習う方向に息子を丸め込んだ夫。これで書道をやらせたい母とサッカーをやらせたい妻が揉めなくなるだろう。息子の習い事をめぐる嫁姑バトルを解決した気になっていた…■朝から大泣きする子ども ■夫も起きてきた 心配する妻 ■この日は行かないことに楽しみにしていたサッカーの日なのに、