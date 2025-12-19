ＪＡＬＣＯホールディングスがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３６億８１００万円から１６９億９７００万円（前期比２．５倍）へ、営業利益を３５億５６００万円から５１億１４００万円（同２．０倍）へ、純利益を９億２０００万円から２０億４１００万円（同３１．４倍）へ上方修正した。 同社では連結業績予想を算出する際、新たに取得する賃貸用不動産や販売用不動産の売却、