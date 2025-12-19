「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック EnglishG515-TKL-RTBK（ロジクール）2位G213 RGB Gaming KeyboardG213r（ロジクール）3位PRO Gaming Keyboard LinearG-PKB-002LN（ロジクール）4位G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト Engl