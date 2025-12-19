TWICE（トゥワイス）の日本公式SNSに、グループ内のユニット・MISAMO（ミサモ）が2月4日にリリースする日本1st ALBUM『PLAY』のジャケット撮影のオフショットが公開。目を見張る美しさでファンを魅了している。 【写真】「ブラック×ホワイト」衣装で美しさを放つMISAMO 【動画】３つのコーディネートを着こなしカメラにハートするミナ、サナ、モモ（3本）／MISAMO『PLAY』通常盤ジャケットUNBOXIN