【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが「SUPA DUPA LUV」のMVを公開した。 ■メンバーの清楚なビジュアル、“蝶々”のオブジェなどに注目！ 「SUPA DUPA LUV」は、2ndミニアルバム『WE GO UP』に収録されている、胸が張り裂けそうな愛の感情を直感的に解きほぐした歌詞が印象的な楽曲。 MVはファンタジックな映像美が冴えわたり、宇宙、雪原、空、砂漠、草原、部屋の中など多彩なセットで魅了。日常的な