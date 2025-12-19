19日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6388枚だった。うちプットの出来高が3816枚と、コールの2572枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の399枚（18円安52円）。コールの出来高トップは5万2000円の306枚（10円高186円）だった。 コールプット 出来高前