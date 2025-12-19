19日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1157枚だった。うちプットの出来高が776枚と、コールの381枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の104枚（46円安113円）。コールの出来高トップは5万5000円の100枚（26円高192円）だった。 コールプット 出来高