19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は50枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは6万1000円の3枚（7円高44円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは4万3000円の18枚（80円安550円）だった。 コールプット 出来高