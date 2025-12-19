マクロン仏大統領は先日、フィナンシャル・タイムズ紙で論評を発表し、自らが訪中した際に欧州連合（EU）との経済関係を改めて均衡させるよう中国側に求めたと強調し、そうしないとEU側は保護主義の措置をとると表明しました。中国商務部の何亜東報道官は12月18日の記者会見で同件を受け、「中国は関連する態度表明に注目している。EU側には、中国・EU首脳会談で合意した重要な共通認識を厳守し、保護主義に共同で反対し、市場開放