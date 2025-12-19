俳優の高梨臨が18日、夫で元サッカー日本代表・藤枝MYFC監督の槙野智章（38）のインスタグラムに登場。「誕生日おめでとう」と37歳の誕生日を祝う夫婦2ショットが公開された。【写真】「ホントに理想の夫婦」高梨臨＆槙野智章の“ラブラブ”夫婦2ショット投稿で槙野は「誕生日おめでとう槙野家のムードメーカー高梨臨。槙野家の元気印。まだ見ぬ景色へ…Here We Go!!!!!!!」とユーモアあふれるメッセージを送り、高梨に寄り