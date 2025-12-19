フリーアナウンサーでラジオパーソナリティーの高橋茉奈（33）が19日、自身のインスタグラムを更新。15日に男女の双子を出産したことを報告した。「12月15日、無事に双子の男女を出産致しました」と双子の出産を報告。「双子は念のためNICUに入っていますが、母子共に健康です」と続けた。「日本の人口が2人増えたよ！（笑）」とユーモアたっぷりにつづり、「これからも家族で力を合わせて歩んでいきたいと思います。見守っ