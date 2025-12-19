教員が女児らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、名古屋地検は19日、千葉県のホテルの男性用大浴場や更衣室で女児2人を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）と児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で、東京都豊島区立小の教諭沢田大樹容疑者（34）＝埼玉県朝霞市＝を追起訴した。起訴は4回目。起訴状によると、2023年4月30日、千葉県木更津市のホテルの浴場で、スマ