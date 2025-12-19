自民党と日本維新の会は１９日、２０２６年度の与党税制改正大綱を決定した。所得税の課税が始まる「年収の壁」を現行の１６０万円から１７８万円に引き上げると明記したほか、住宅ローン減税の拡充などを盛り込んだ。物価高で負担が増す家計を支援する狙いがある。自維連立政権となって初めての大綱で、政府はこれを踏まえた税制改正関連法案を年明けの通常国会に提出する。自民の小野寺五典税制調査会長は１９日の記者会見で