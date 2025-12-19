立憲民主党の野田代表は19日の記者会見で、国民民主党の玉木代表が2026年度予算案の成立に協力する考えを表明したことについて、「中身が出ていないのに、そこまで言ってしまったのは、完全与党化ではないか」と苦言を呈した。自民党と国民民主党は18日、「年収の壁」の178万円への引き上げで合意。その後の会見で、玉木氏は2026年度予算案に合意内容が盛り込まれることを踏まえ、「成立に向けてしっかりと協力していきたい」と述