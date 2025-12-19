（資料写真）Ｊ１川崎は１９日、東京ＶからＤＦ谷口栄斗（２６）＝１８１センチ、７７キロ＝を完全移籍で獲得したと発表した。クラブを通じ、「偉大なクラブの一員になれたことを非常にうれしく思う。クラブの目標達成に向け、妥協することなく、すべてを出し切る」とコメントした。厚木市出身で、東京Ｖの育成組織から国士舘大を経て２０２２年に東京Ｖに加入。主力センターバックとして活躍し、２３年にはＪ１昇格に貢献した