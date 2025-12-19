全日本選手権・男子SPフィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。男子ショートプログラム（SP）は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が104.27点で首位発進。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明治大）が95.65点で2位、年齢制限で五輪に出られない中田璃士（TOKIOインカラミ）が89.91点で3位につけた。フリーは20日に行われる。2022年