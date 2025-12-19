DONUTSは12月18日、冬季賞与・冬のボーナスに関する実態調査の結果を発表した。同調査は、クラウド型給与計算システム「ジョブカン給与計算」の賞与データをもとに、2025年の賞与支給実績を抽出し分析したものとなる。抽出日は2025年12月11日。○2025年 冬季賞与平均支給額は「506,547円」2025年 冬季賞与平均支給額本調査範囲全体の冬季賞与平均支給額は、2025年の速報値で「506,547円」となり、昨年の冬季賞与平均支給額(502,657