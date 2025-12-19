ドジャースの補強候補として新たな大物の名前が加わった。ブルージェイズからＦＡになったボー・ビシェット内野手（２７）の獲得に動いていると複数の米メディアが１８日（日本時間１９日）、報じた。打率３割１分１厘でヤンキースのアーロン・ジャッジに次ぐリーグ２位の成績を残したビシェットは遊撃が本職。だが、大リーグ公式サイトによると先のポストシーズンで初めて守った二塁へのコンバートに意欲を見せており、今季は