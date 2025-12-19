筆者の体験談です。国際線で流れた「ご協力ください」という機内放送に、私は思わず顔を上げました。旅の終わりに、余ったコインの「行き先」を知った瞬間──心がふわりと温かくなったのです。 機内放送に思わず顔を上げた 国際線での帰国便。機内でぼんやりと映画を観ていると、「ただいまより、ご協力をお願いできますでしょうか」とアナウンスが入りました。機内で「お願い」の放送が流れることがあまりないので、思わず画