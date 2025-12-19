人気キャラクター「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「SUNSUN Candy Store」が、全国6都市（東京、大阪、名古屋、博多、札幌、仙台）で順次開催される。東京は12月26日（金）から、大阪は2026年1月23日（金）からスタートする。パペットスンスンの期間限定ポップアップ「SUNSUN Candy Store」が全国6都市で順次開催(C)PUPPET SUNSUN/PS committee今回は「Candy（飴やチョコレートなどのお菓子）」をテーマに、パペ