YouTube上で性的なデマを広められ、名誉を傷つけられたとして、「みんなでつくる党」の大津綾香代表が、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏とユーチューバーに計1100万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁（澤村智子裁判長）は12月19日、立花氏に33万円（うち2人が連帯して11万円）を大津氏に支払うよう命じる判決を下した。大津氏の代理人は「違法性が高い行為なのに、この金額しか認められないのは明らかにおかしい」と