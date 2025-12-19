Ｊリーグは１９日、来年の百年構想リーグの日程を発表した。Ｊ１は２月６日にＥＡＳＴは横浜ＦＭ―町田、ＷＥＳＴは京都―神戸、長崎―広島で開幕。金曜日夜に開催される「フライデーナイトＪリーグ（通称：金Ｊ）」での開幕は９年連続となった。同３試合を除く７試合は２月７日、または８日に開催。９年ぶりのリーグ優勝を果たした鹿島はアウェーでＦＣ東京と対戦。今季２位の柏は敵地で川崎と対決する。Ｊ１初昇格した水戸は