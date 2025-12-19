元女優で美容家の君島十和子さん（５９）が１９日までに自身のＳＮＳを更新。結婚３０周年パーティーでのファミリーショットを公開した。インスタグラムで「結婚３０周年と弊社ＦＴＣの設立２０周年の感謝の会を催しました」と報告。スパンコールがきらめくドレス姿で赤いばらの花束を手に、白ジャケット姿の夫との２ショットをアップし「３０年前の１２月１８日、私達は逆風の中での人生をスタートしました。まだまだ未熟な２