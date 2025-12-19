安全保障を担当する総理官邸の幹部が「日本は核を持つべきだ」と発言したことについて、中国外務省は「中国と国際社会は重大な懸念を示さなければならない」と述べました。中国外務省の郭嘉昆報道官は19日の会見で、官邸幹部の発言について「もし事実であれば事態は深刻である」としたうえで、「核兵器を保有しようとする日本の一部勢力の危険な企みが露見した」と主張し、次のように述べました。中国外務省郭嘉昆 報道官「