アーティストで、自身でも「BMSG」を経営しグループのプロデュースを務めているSKY-HIこと日高光啓さんが、ゲスト出演したラジオ番組で、自身についての一部メディア報道に言及しました。【写真を見る】【 SKY-HI 】ラジオ出演で「お騒がせしており、申し訳ございません」一部報道に対して言及CEOを務める会社「BMSG」は公式サイトで謝罪文SKY-HIさんは、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」にゲスト出演。MCからの紹介を受けて登場す