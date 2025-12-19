不動産不況が長引く中国。不動産市場の先行きに関するSNSでの悲観的な発信について、当局が取り締まりに乗り出しました。【写真を見る】中国当局がSNS上の「不動産市場“悲観論”」を取り締まり 「経済の見通し明るい」との世論誘導・宣伝方針の一環か長引く不動産不況が背景に勢いよく飛び込む男性。泳いでいるのはプールではなく、建設途中のビルの中です。中国メディアによりますと、南部広西チワン族自治区にあるビルで