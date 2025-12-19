アメリカ南部ノースカロライナ州の空港で小型飛行機が墜落し、自動車レース「NASCAR」の元レーサーら7人が死亡しました。アメリカ連邦航空局によりますと、ノースカロライナ州の空港で18日、小型飛行機が着陸に失敗し墜落しました。この小型飛行機は自動車レース「NASCAR」の元レーサー、グレッグ・ビッフルさんが所有するもので、家族は声明で搭乗していたビッフルさん夫妻と子ども2人を含む7人全員の死亡が確認されたと発表しま