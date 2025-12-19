世界トップレベルの研究を行う大学を支援する「国際卓越研究大学」について、文部科学省はきょう、東京科学大学と京都大学が選ばれたと発表しました。「国際卓越研究大学」は10兆円規模の「大学ファンド」の運用益により助成が受けられるもので、去年、1期目として東北大学が認定されています。2期目となった今回は8つの大学が応募し、有識者会議が検討した結果、東京科学大学と京都大学が選出されました。東京科学大学大竹尚登&