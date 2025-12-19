◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会（19日、代々木第一体育館）フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、男子ショートプログラムで鍵山優真選手がトップとなりました。鍵山選手は冒頭の4回転のコンビネーションジャンプを成功。途中の3回転アクセルでは着氷後にバランスを崩しましたが持ちこたえ、104.27点をマークしました。五輪代表の有力選手のひとり、三浦佳生選手が2位発進、年齢制限でミラノ・コルティ