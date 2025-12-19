アメリカ東部の名門大学で起きた銃撃事件で、容疑者の男が死亡しているのが見つかりました。男は別の名門大学の教授も銃殺した疑いがもたれています。この事件は今月13日、ロードアイランド州のブラウン大学で銃撃事件があり、学生2人が死亡、9人がけがをしたものです。地元警察は18日、現場から逃走していた男がニューハンプシャー州の倉庫で死亡しているのを発見したと明らかにしました。そばには銃器が2丁あり、自殺とみられる