ソニーグループは、「スヌーピー」で知られる漫画「ピーナッツ」の権利を持つアメリカの企業を子会社化します。ソニーグループは、「スヌーピー」で知られる漫画「ピーナッツ」の権利を持つ、アメリカの「ピーナッツホールディングス」の株式を買い増しすると発表しました。ソニーグループはすでに子会社を通じ「ピーナッツホールディングス」の株式のおよそ39%を保有しています。今回、子会社がカナダの企業から新たにおよそ41%の