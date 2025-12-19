愛知県教育委員会は19日、勤務先の学校内で、おのを取り出し暴言を吐いたなどとして、県立一宮東特別支援学校の男性臨時的任用講師（25）を停職6カ月の懲戒処分にした。「日常勤務で思うようにいかないことが数多くあり、感情が爆発してしまった」と反省しているという。県教委によると、講師は11月17日、校内の一室で教頭らに対し、持参していた、カバーがかかったままの刃渡り15センチのおのを取り出して「電話での失礼な対