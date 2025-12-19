経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は、小池百合子・東京都知事が来月１日付で、同機構による国際的な首長連携組織「チャンピオン・メイヤーズ」の議長に就くと明らかにした。任期は２年で、アジアからは初の就任となる。同組織は２０１６年に発足し、現在、仏パリ市長など６２人の首長が参加している。不平等の是正や包括的な経済成長など、都市の抱える共通課題に対する取り組みを共有し、解決することを目指す。小池氏は今年９月