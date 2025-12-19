バレーボールSVリーグのオールスター戦に向け、記者会見する女子の佐藤淑乃（左）と男子の水町泰杜＝19日、東京都内バレーボールSVリーグのオールスター戦（来年1月31日、2月1日・ジーライオンアリーナ神戸）の出場選手が19日、東京都内で記者会見し、女子の佐藤淑乃（NEC川崎）は「初めて出場するので普段、集まれない選手とプレーができるのを楽しみたい」と抱負を語った。ファン投票の1、2位が主将となり、男女各28人を2チ