エポスカードは、ANAマイレージクラブのマイルへの交換レートを、2026年4月1日から引き下げる。「エポスプラチナカード」と「エポスゴールドカード」を対象に、現在は1,000エポスポイント＝600マイルのところ、同日から1,000エポスポイント＝500マイルとする。これにより、通常カードと同一の交換レートとなる。