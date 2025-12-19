食事や健康診断などでよく聞く「コレステロール」。カラダに悪いものという印象がある方も多いのではないでしょうか。しかし、コレステロールも私たちのカラダをつくる栄養素のひとつです。たとえば、細胞膜・ホルモンの材料になったり、体の「元気の源」でもあります。今回はコレステロールについてあすけん栄養士がご紹介します。 【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？コレステロールの働きと種類コレス