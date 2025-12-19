今季はリーグ3位に終わり、連覇を逃がした巨人・阿部慎之助監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季はセ・リーグ3位に終わり、連覇を逃した巨人。最後はクライマックスシリーズ（CS）のファーストステージで、同2位のDeNAに2連敗して、悔しいシーズンを終えた。【動画】「悔しいな、チキショー」無念さを露わにする巨人・阿部監督を見る12月19日に『DAZN』の野球アカウント『DAZNベースボール』が、巨人の今季ラストゲームと