東京都台東区浅草の浅草寺の前を通る区道「伝法院通り」を不法占拠して店舗を営業しているとして、区が３２店舗の店主らに建物の撤去と土地の明け渡しなどを求めた訴訟で、区は東京地裁の和解案を受け入れる方針を固めた。店舗側が来年７月末までに立ち退く内容で、区は１９日の区議会に関連議案を提出する。（石井恭平）伝法院通りは、浅草寺境内の仲見世商店街と交差して東西に延びる約３００メートルの通り。飲食店や洋品店