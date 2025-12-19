フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権は19日、東京・国立代々木競技場で開幕し、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が首位に立った。