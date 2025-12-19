日本学生野球協会は１９日に審査室会議を開き、今春のセンバツ甲子園に出場した東海大札幌に１か月の対外試合禁止処分を下した。部員による喫煙と飲酒が発覚したため。なお、１０月２２〜１１月２１日の期間で処分は終了している。喫煙をしている部員がいるとの匿名の投書が１０月２１日に監督のもとに届き、１、２年生の全部員に呼びかけたところ、数名が名乗り出た。喫煙場所は寮の近くの公園、駅近くの高架下、人目の少ない