乃木坂46・菅原咲月（20）が3日までに自身のインスタグラムを更新。イルミネーションを背景に強風の中での笑顔ショットを投稿した。「風で前髪飛んでいった笑」とつづりｍイルミネーションを背景にしゃがみ込んで、強風の中での笑顔の黒コーデショットも投稿した。ファンからは「かわいすぎる」「神々しい」「女神様みたい」「彼女感強すぎ」「もう大人の女性ですね」などの声が上がった。