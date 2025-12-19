（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは１９日、神戸からＧＫ坪井湧也（２６）＝１８３センチ、７５キロ＝を完全移籍で獲得したと発表した。クラブを通じ、歴史と伝統のあるこのクラブで戦えることを本当にうれしく思う。魅力である攻撃的なサッカーをピッチで体現し、勝利に貢献できるように全力を尽くす」とコメントした。兵庫県出身で神戸の育成組織から中大を経て、２０２２年に神戸に加入。昨季は磐田、今季は大宮に期限付き移籍してい