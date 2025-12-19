横浜ＤｅＮＡは１９日、来年２月の春季キャンプ期間中に行う紅白戦や対外試合の日程を発表した。日程は次の通り。【１軍】▽紅白戦９日時間未定（宜野湾）▽練習試合１１日１２時半＝中日（宜野湾）、１４日１２時半＝ロッテ（宜野湾）、１５日１３時＝中日（北谷）、１８日１２時半＝ヤクルト（宜野湾）、１９日１２時半＝ロッテ（糸満）▽オープン戦２１日１３時＝広島（宜野湾）、２２日１３時＝楽天（宜野湾