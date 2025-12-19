秋田県といえば何を思い浮かべるだろうか? きりたんぽ鍋、なまはげ、そして秋田犬……ほかにも祭りの文化や美しい文化遺産など、見る・体験する・食べるなど様々な魅力がある。寒い季節ではあるが、今こそが秋田の魅力を存分に堪能できる時期。アクセスも東京から飛行機で約1時間と行きやすい場所だ。秋田県アンテナショップ「あきた美彩館」(東京都港区)に行ってきた○実はアクセスの良い秋田県……クマ問題は?東京都港区の「あき