「東急プラザ渋⾕」でリアル・イカゲームを開催！世界を席巻し社会現象ともなった、エミー賞受賞作Netflix シリーズ「イカゲーム」シリーズの独特な世界観とスリルを体感できる「Netflix渋⾕リアル・イカゲーム」が、2026年1月16日(金)より開催！ 2024年10月オープンのアメリカ・ニューヨークを皮切りに各国で開催され、世界中で話題沸騰の体験型イベントが、ついに日本初上陸です！ 渋谷でしか味わえない“リア